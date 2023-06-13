Неделя после теракта на Каховской ГЭС. Что известно о последствиях катастрофы

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами стал крупнейшей техногенной катастрофой последних десятилетий. Через неделю после трагедии вода постепенно отходит с подтопленных территорий, но при этом появляется все больше информации о пострадавших и разрушительных последствиях очередного военного преступления РФ в Украине.

Что известно о ситуации после теракта на Каховской ГЭС – в материале РБК-Украина ниже.

Подрыв Каховской ГЭС: главное

В 02:50 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС на временно оккупированной территории Херсонской области.

Из-за разрушения плотины были подтоплены города и поселки ниже по течению Днепра в Херсонской и Николаевской областях. В опасной зоне оказались около 16 тыс. человек.

Каховское водохранилище критически обмелело – за неделю вытекло 72% воды.

На 12 июня подтопленными оставались 46 населённых пунктов (3653 домов) в Херсонской области. В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт .

в Херсонской области. В Николаевской области подтоплен . Площадь затопления уменьшается, но до природного уровня вода снизится ориентировочно за 2 недели.

В Херсонской области известно о 10 погибших , пропали без вести – 41 человек. В Николаевской области 2 человека погибли .

, пропали без вести – 41 человек. В Николаевской области . В результате обстрелов во время эвакуации ранено 20 человек , среди них 5 полицейских и 2 спасателя.

, среди них 5 полицейских и 2 спасателя. Спасателям за неделю удалось эвакуировать около 3000 человек .

. Из-за опасности инфекций в пострадавших регионах запрещено потребление неочищенной воды, вылов рыбы и купание в водоемах.

Подрыв ГЭС потенциально опасен для работы систем охлаждения Запорожской АЭС. Однако ситуация контролируемая.

Усложнено водоснабжение городов Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областей.

городов Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областей. Обесточены более 15 тыс. потребителей в 8 населенных пунктах Херсонщины. В Николаевской области без света 13 населенных пунктов.

Уничтожены системы орошения полей, что сделает невозможным ведение сельхозработ в южных областях.

Эвакуация под обстрелами

Для ликвидации последствий взрыва ГЭС были привлечены подразделения ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и волонтеры. Правительство создало Штаб по ликвидации, было открыто 13 эвакуационных пунктов, 8 июня Херсон посетил президент Владимир Зеленский.

Спасатели продолжают вывозить людей и животных из подтопленных районов. За это время было эвакуировано более 2700 человек из Херсона. Только из областного центра спасли 2318 человек. В Николаевской области эвакуировано 982 человека, среди которых 167 детей.

Фото: наводнение в Херсоне (Getty Images)

Однако спасательные работы усложняют постоянные обстрелы со стороны РФ. Так, 8 июня под удар попал затопленный район Корабел в Херсоне. Ранения получили 9 человек.

Стоит отметить, что с 13 июня в микрорайон Корабел Херсона запретят въезд. Будет производиться разминирование, следственные действия и коммунальные работы. В течение недели жители района смогут передвигаться по району с 12:00 до 15:00.

Подтопление на оккупированных территориях

Критической остается ситуация на левом берегу Херсона, который находится под временным контролем оккупантов. Там подтоплены 14 населенных пунктов, но российские захватчики блокируют эвакуацию.

11 июня оккупанты открыли огонь по лодке с людьми, пытавшимися выехать на правобережье. Погибли 3 человека, еще 23 были травмированы.

Оккупированный город Олешки остался без света, газа и воды. Жителей не выпускают из города, на выездах установлены блокпосты. Эвакуироваться разрешают только с паспортами РФ на территорию России.

На данный момент известно о 9 погибших в Олешковской громаде. В сети появилась информация о многочисленных жертвах из-за затопления на оккупированном левобережье, но из-за отсутствия доступа к данным территориям украинские власти не могут подтвердить это.

Несмотря на сложности с эвакуацией на неподконтрольной части Херсонщины, украинским спасателям удалось вывезти 112 человек.

Экоцид в Украине

Подрыв россиянами Каховской ГЭС имеет крайне негативные последствия для окружающей среды. Офис генпрокурора уже начал расследование по факту экоцида в Украине. В Кабмине посчитали, что оккупанты нанесли ущерб экосистеме ориентировочно на 55 млрд гривен.

Под водой оказалось 30% природно-заповедного фонда Херсонской области. Полностью затоплен нацпарк "Нижнеднепровский", а в парках "Великий Луг" и "Каменская Сечь" мелеет акватория. Пустыне Олешковские пески грозит поднятием грунтовых вод, Кинбурнская коса стала островом.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, затоплено около 55 тысяч гектаров леса.

"Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого теракта, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней", - добавляет Прокудин.

Из-за разрушения гидроэлектростанции в воду попало 150 тонн машинного масла, вредных веществ с полигонов бытовых отходов, канализаций, кладбищ, выгребных ям, агрохимикаты.

В водоемах Днепропетровщины и Николаевской области массово гибнет рыба, а в Черном море специалисты фиксируют опреснение морской воды. Это может привести к гибели ихтиофауны морского побережья. Ущерб для рыбной отрасли от мора рыбы может составить 95 тысяч тонн или около 4 млрд гривен.

Пляжи Одесской области загрязнены мусором, который течением выносит в море в результате наводнения. Это не только вещи, мебель, техника, но и взрывоопасные предметы – российские боеприпасы и мины из складов окупантов, которые располагались на левобережье Херсонской области.

Удар по аграрному сектору

Теракт на Каховской ГЭС может привести к тому, что поля на юге Украины станут непригодными для аграрных работ из-за уничтожения систем орошения.

По информации Минагрополитики, без источников воды останется 94% оросительных систем в Херсонской, 74% – в Запорожской и 30% – в Днепропетровской областях. На их восстановление может уйти от 3 до 7 лет.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая этого года может быть потеряно.

На пострадавших угодьях выращивались овощи, бахчевые культуры, соя, кукуруза, пшеница, подсолнечник. Без воды овощеводство невозможно, а выращивание зерновых и масличных культур будет низкоурожайным.

Нехватка питьевой воды

Без централизованного водоснабжения остались жители 19 населённых пунктов Херсонской области. В Херсоне без воды - микрорайон Остров.

Фото: в подтопленные регионы привозят бутилированную воду (Getty Images)

После подрыва Каховской ГЭС с 8 июня прекратила поступать вода в водохранилище "Южное", обеспечивающее водоснабжение населенных пунктов Днепропетровской области.

По данным Штаба по ликвидации последствий катастрофы, по состоянию на 12 июня отсутствовало водоснабжение в 32 населенных пунктах – почти 165 тыс. абонентов Днепропетровщины.

70% водоснабжения Кривого Рога происходило за счет Южного водохранилища. Мэр города Александр Вилкул призвал людей сократить потребление воды, пока власти работают над стабилизацией ситуации.

В Николаевской области проблему нехватки питьевой воды должны решить подачей по руслу реки Ингулец.

Известно, что правительство выделило 2,4 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов и обеспечения потребностей в воде населения Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Опасность инфекций

Жителей подтопленных регионов призывают не употреблять воду из открытых водоемов, не купаться в ней, не ловить и не есть рыбу из-за угрозы острых кишечных инфекций.

В результате затопления полей, канализационных сооружений, кладбищ и домохозяйств вода имеет высокий уровень загрязнения.

Минздрав зафиксировал повышение микробиологических показателей в поверхностных водах в южных регионах Украины. Однако эпидемическая ситуация контролируемая.

Ежедневно специалисты производят отбор проб питьевой и речной воды. Министерство здравоохранения отмечает, что жителям Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей нужно использовать только бутилированную и привозную воду, а также подаваемую централизованно через систему водоснабжения.

Фото: в подтопленых районах из-за загрязенния воды есть опасность инфекционных болезней (Виталий Носач, РБК-Украина)

Угроза для Запорожской АЭС

Подрыв войсками РФ Каховской ГЭС представляет потенциальную опасность для Запорожской АЭС. Каховское водохранилище было источником воды для пруда, который использовался для охлаждения ядерных реакторов.

В "Энергоатоме" и МАГАТЭ уверяют, что пока ситуация под контролем. В пруду достаточно воды для обеспечения потребностей станции. А с сентября 2022 энергоблоки оккупированной ЗАЭС не работают, поэтому активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

При этом ситуацию на атомной станции планирует оценить глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ближайшие дни он должен посетить ЗАЭС, а затем встретиться с президентом Украины.

Ситуация в Крыму

Водоснабжение Крымского полуострова происходило по Северо-Крымскому каналу из Каховского водохранилища, поэтому теракт на ГЭС вскоре оставит Крым без пресной воды.

В британской разведке прогнозируют, что оккупационные власти будут пытаться решить эту проблему с помощью местных водохранилищ, ограничений воды для населения, бурения новых скважин и доставки бутылированной воды из России.

По данным Центра национального сопротивления, в Крыму уже возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Однако в Кремле дали указание оккупационной администрации полуострова по замалчиванию критической ситуации.

Дополнительная опасность из-за нехватки воды возникает у промышленных предприятий полуострова. Так, завод "Титан" возле Армянска критически нуждается в воде для производственных процессов.

Из-за подрыва Каховской ГЭС и отсутствия воды работа предприятия будет невозможной. В ГУР сообщают, что оккупанты начали минировать цеха завода и готовят новый теракт, который может привести к загрязнению аммиаком. При взрыве аммиачное облако накроет Армянск, Красноперекопский район и южные районы Херсонской области.