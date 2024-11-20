Тысячи людей "прописываются" в Чернобыльской зоне, чтобы обогатиться: как работает "схема"

Зачем люди "прописываются" в Чернобыльской зоне

Замминистра социальной политики объяснила, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину появилась "схема" с "поселением" граждан в Чернобыльской зоне отчуждения.

После этого "новые жители" через суд получают ежемесячные выплаты от государства.

Так, с 90-х годов в Украине была норма: если человек проживал в Чернобыльской зоне на момент аварии и семь лет после нее, он имел право получать доплату к пенсии. Однако в 2008 году эта норма была отменена.

До начала полномасштабного вторжения РФ людей с такими доплатами было около 10 тысяч, а из государственного бюджета на это тратили 51,4 млн грн в месяц.

По словам Марчак, с 2022 года среди украинцев "появилась неожиданная практика".

Речь идет о том, что людям, не имеющим статуса потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или ликвидатора, суды начали массово назначать выплату за проживание в зоне радиационного загрязнения.

Представитель правительства уточнила, что на сегодняшний день из-за судебных решений количество людей с такими доплатами увеличилось до почти 135 400.

"Дополнительные выплаты от государства составляют уже около 1,5 млрд грн в месяц, или примерно 15 млрд грн в год... И прогрессия - геометрическая", - подчеркнула Марчак.

Она отметила, что для решения такой проблемы в проекте бюджета на 2025 год добавили норму, которая предусматривает такие доплаты только людям, проживавшим в зоне ЧАЭС с 1986 по 1993 год.

"Чернобыльские "поселенцы" стали огромной проблемой", - признала заместитель министра социальной политики.

Она рассказала также, что в рамках некоторых уголовных производств правоохранители установили: люди с других территорий специально "прописываются" в населенных пунктах, расположенных в зоне радиационного загрязнения (даже в непригодных для проживания домах и часто - по несколько десятков человек в одной квартире).

Следовательно, речь идет фактически о "схеме" обогащения за счет государственного бюджета Украины.