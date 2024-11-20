Тысячи людей "прописываются" в Чернобыльской зоне, чтобы обогатиться: как работает "схема"
Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что после начала полномасштабной войны в Чернобыльской зоне появилось 125 тысяч "новых поселенцев", однако государственному бюджету это стоит 15 млрд грн в год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова чиновницы в интервью Forbes Ukraine.
Зачем люди "прописываются" в Чернобыльской зоне
Замминистра социальной политики объяснила, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину появилась "схема" с "поселением" граждан в Чернобыльской зоне отчуждения.
После этого "новые жители" через суд получают ежемесячные выплаты от государства.
Так, с 90-х годов в Украине была норма: если человек проживал в Чернобыльской зоне на момент аварии и семь лет после нее, он имел право получать доплату к пенсии. Однако в 2008 году эта норма была отменена.
До начала полномасштабного вторжения РФ людей с такими доплатами было около 10 тысяч, а из государственного бюджета на это тратили 51,4 млн грн в месяц.
По словам Марчак, с 2022 года среди украинцев "появилась неожиданная практика".
Речь идет о том, что людям, не имеющим статуса потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или ликвидатора, суды начали массово назначать выплату за проживание в зоне радиационного загрязнения.
Представитель правительства уточнила, что на сегодняшний день из-за судебных решений количество людей с такими доплатами увеличилось до почти 135 400.
"Дополнительные выплаты от государства составляют уже около 1,5 млрд грн в месяц, или примерно 15 млрд грн в год... И прогрессия - геометрическая", - подчеркнула Марчак.
Она отметила, что для решения такой проблемы в проекте бюджета на 2025 год добавили норму, которая предусматривает такие доплаты только людям, проживавшим в зоне ЧАЭС с 1986 по 1993 год.
"Чернобыльские "поселенцы" стали огромной проблемой", - признала заместитель министра социальной политики.
Она рассказала также, что в рамках некоторых уголовных производств правоохранители установили: люди с других территорий специально "прописываются" в населенных пунктах, расположенных в зоне радиационного загрязнения (даже в непригодных для проживания домах и часто - по несколько десятков человек в одной квартире).
Следовательно, речь идет фактически о "схеме" обогащения за счет государственного бюджета Украины.
Чернобыль во время полномасштабной войны
Напомним, с 24 февраля по 31 марта 2022 года Чернобыль и АЭС находились под оккупацией россиян, которые смогли добраться до станции через территорию Беларуси.
2 апреля 2022 года бойцы Вооруженных сил Украины официально освободили ЧАЭС. После этого в медиа распространялась информация о якобы возможном повторном захвате Чернобыльской зоны врагом, однако украинские военные эти данные опровергли.
Позже в Министерстве внутренних дел решили передать часть земель Чернобыльского заповедника недалеко от границы пограничникам. Там они должны были обустроить оборонительные укрепления.
26 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский посетил город Славутич и провел там совещание насчет ситуации на Чернобыльской атомной электростанции и территориях вблизи Чернобыля.
Он подчеркнул, что Украина должна сделать все, чтобы обеспечить "нормальность жизни" для всех людей.
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