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Тысячи боеприпасов, гранаты и не только. В Сумской области разоблачили торговцев оружием

Фото: в Сумской области разоблачили торговцев оружием (t.me/DPSUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумской области разоблачили банду, которая хранила и сбывала незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли: 

  • более тысячи патронов различных калибров;
  • гранаты Ф-1;
  • РГД-5 и запалы к ним;
  • ВОГ-25;
  • деньги и наркотики.
 

Фото: в Сумской области разоблачили торговцев оружием (t.me/DPSUkr)

"Документирование противоправной деятельности осуществляли пограничники с сотрудниками Нацполиции. Следствие продолжается", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

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Сумская область