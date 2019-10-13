Тіна Кароль здивувала британців піснею про Україну (відео)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Артистка виступала в підтримку українського університету в Лондоні

Українська співачка Тіна Кароль виконала патріотичну українську пісню в самому серці Лондона, чим здивувала не тільки британців, але і своїх співгромадян. Артистка нещодавно брала участь у заході Black Tie Fundraising Dinner and Silent Auction у Вестмінстерському церковному будинку в Лондоні. У соціальній мережі Instagram опублікували кілька роликів з виступом української артистки.

На відео видно, що Тіна Кароль співає пісню "Україна – це ти", а також говорить: "Слава Україні!".

"Тіна Кароль виступила в Church House Westminster, на Black Tie Fundraising Dinner and Silent Auction в підтримку Українського Католицького Університету", - йдеться у підписі до відео.

Тіна Кароль співає патріотичну пісню у Великобританії (відео: instagram.com/_fantina)

Шанувальники вважають, що виконання українських пісень у інших країнах – це дуже зворушливо:

Як зворушливо і хвилююче.

You our the sun. So I wish shine every day.

Наша богиня, Тіна Кароль, як завжди чудова.

Тіна Кароль співає патріотичну пісню у Великобританії (скріншоти: instagram.com/_fantina)

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль засвітила оголені груди на "суворому" фото.