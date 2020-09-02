Тимошенко вперше прокоментувала свій стан після зараження COVID-19

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, повідомила, що кризовий стан хвороби нарешті вдалося пережити. Політик поступово починає повертатися до нормального життя.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Тимошенко написала, що "кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя".

Крім того, вона подякувала усім, хто її лікував та допомогав, передаючи ліки й поради по лікуванню.

"Усе це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цією бідою. Я дякую вам за ваші унікальні теплі слова підтримки, за квіти, за наші спільні фото, які ви передавали мені як символ співчуття і навіть за дитячі іграшки", - додає Тимошенко.

Політик також зазначила, що хвороба допомогла їй усвідомити, як багато тих, кому вона небайдужа.

"Іноді я думаю, що я багато чого в житті програла... Але зараз я зрозуміла, що це не так. Не так, тому що у мене є найцінніше, що може бути у щасливої людини - це ви, мої рідні, мої друзі, мої однодумці й мої опоненти, люди, які близькі мені по духу, з якими я знайома все життя, або з якими я не знайома зовсім, люди, які по-справжньому небайдужі мені і яким по-справжньому небайдужа моя доля", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна стало відомо про хворобу Тимошенко 23 серпня. Пізніше інформацію підтвердила прес-секретар Тимошенко Марина Сорока, яка додала, що стан політика оцінюється як важкий.

25 серпня стало відомо, що стан Юлії Тимошенко оцінювався як стабільно важкий. Політика навіть під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Пізніше цю інформацію заперечував нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко, втім джерела РБК-Україна підтверджують інформацію про під'єднання Тимошенко до ШВЛ.

Зазначимо, станом на 2 вересня в Україні виявили 2495 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Одеській, Львівській областях.