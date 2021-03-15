Тимошенко: влада провалила боротьбу з COVID-19, потрібно повертатися до створення штабу

Україна входить в чергову хвилю пандемії коронавірусу зовсім непідготовленою. Жоден пункт постанови, ухваленої за ініціативи "Батьківщини", не виконано, а люди масово відмовляються від щеплень.
Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу на погоджувальній раді лідерів депутатських фракцій та комітетів.
"Я не хочу нагнітати ситуацію, але ви усвідомлюєте взагалі, який рівень захворюваності показує країна? Ми входимо в наступну хвилю пандемії з повністю розбалансованою медичною системою. Жодного пункту постанови, яку ініціювала наша команда, не виконано: немає безкоштовних тестів, немає безкоштовних ліків проти ковіду, немає ліжкомісць ані в лікарнях, ані в реанімаціях. Гаряча лінія, куди могла б звернутися хвора людина і викликати лікаря додому для тестування чи призначення лікування, не працює. Хворі продовжують їздити в транспорті, ходити по лікарнях. Жодного пункту, нічого не зроблено", - заявила Тимошенко.
Водночас Тимошенко звертає увагу на провал вакцинації в Україні.
"Проти якісної, системної, вакцинації ніхто не заперечує. Вакцина потрібна - ефективна, в достатній кількості, безкоштовна, групам ризику. Але ми ж знаємо, що від подібної тій, яку закупила наша влада, вакцини AstraZeneca вже відмовилися 9 країн ЄС. Та ж Південна Африка повертає мільйон доз. Очевидно, що закуплена вакцина потребує дуже ретельної перевірки. Інакше - влада кидає людей ще на одні випробування", - додала Тимошенко.
Нагадаємо, 20 жовтня Верховна рада ухвалила постанову №4228, яку розробила команда "Батьківщини", використавши свій досвід протидії епідеміям.
Постановою передбачався покроковий план дій для протидії COVID-19, зокрема:
- відкриття єдиної гарячої лінії для повідомлення про симптоми коронавірусу та виклику невідкладної бригади допомоги;
- безкоштовне проведення тестування вдома мобільними бригадами або бригадами швидкої допомоги;
- забезпечення безкоштовними ліками хворих на коронавірус з коригуванням протоколу під найбільш ефективне лікування;
- забезпечення безкоштовними аналізами, які необхідні COVID-хворим, включаючи комп’ютерну томографію;
- інвентаризація мережі всіх лабораторій в Україні (приватних, відомчих, комунальних), які можуть проводити ПЛР-тести;
- проведення 100 тисяч ПЛР-тестів на добу;
- створення у кожній лікарні та пункті швидкої допомоги запасів мінімум на 30 діб усього необхідного для лікування: кисню, ліків та необхідних захисних засобів;
- відновлення державної санітарно-епідеміологічної служби та забезпечення стратегічної системи захисту України від епідемій.
Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні коронавірус підтвердили у 6 792 осіб. Найбільше заражень в Житомирській області.