Тимошенко: влада провалила боротьбу з COVID-19, потрібно повертатися до створення штабу

"Я не хочу нагнітати ситуацію, але ви усвідомлюєте взагалі, який рівень захворюваності показує країна? Ми входимо в наступну хвилю пандемії з повністю розбалансованою медичною системою. Жодного пункту постанови, яку ініціювала наша команда, не виконано: немає безкоштовних тестів, немає безкоштовних ліків проти ковіду, немає ліжкомісць ані в лікарнях, ані в реанімаціях. Гаряча лінія, куди могла б звернутися хвора людина і викликати лікаря додому для тестування чи призначення лікування, не працює. Хворі продовжують їздити в транспорті, ходити по лікарнях. Жодного пункту, нічого не зроблено", - заявила Тимошенко.

Водночас Тимошенко звертає увагу на провал вакцинації в Україні.

"Проти якісної, системної, вакцинації ніхто не заперечує. Вакцина потрібна - ефективна, в достатній кількості, безкоштовна, групам ризику. Але ми ж знаємо, що від подібної тій, яку закупила наша влада, вакцини AstraZeneca вже відмовилися 9 країн ЄС. Та ж Південна Африка повертає мільйон доз. Очевидно, що закуплена вакцина потребує дуже ретельної перевірки. Інакше - влада кидає людей ще на одні випробування", - додала Тимошенко.