Тимошенко: влада не пройшла "тест на коронавірус"

Світова епідемія коронавірусу висвітлила той безлад, якій існує в державі, і мова не лише про інформаційні, а насамперед, про організаційні прорахунки. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "112 Україна", передає РБК-Україна.

"Перше, що потрібно було зробити, - відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби та можливість виклику лікаря додому. Як тільки стало відомо про стрімке розповсюдження коронавірусу у світі, потрібно було скоординуватися з усіма країнами, які мають спеціальні експрес-тести для виявлення коронавірусу, і з тими країнами, які вже почали займатися розробкою вакцини. Але, на жаль, влада згаяла час, загралася в “мовчанку” і тим самим лише розігнала паніку", - сказала Тимошенко.

На її думку, зараз, коли вірус стрімко поширюється Європою, влада продовжує вдавати, що нічого не відбувається.

"Люди не знають, чи готова країна протидіяти поширенню хвороби, які засоби безпеки вживаються, чи підготовлені наші лікарі, а головне - не мають довіри до влади, що вже не раз збрехала і довела свою безпорадність", - додала політик.

"Чому сьогодні про медичні питання говорить міністр економіки? Чому міністр охорони здоров’я без медичної освіти й взагалі без розуміння, якою сферою вона керує. І взагалі, як може міністр охорони здоров’я під час таких ризиків, які постали перед Україною в контексті світової епідемії, самоізолюватися на чотирнадцять днів у Нових Санжарах і керувати по скайпу?" - додала Тимошенко.

Тимошенко зазначила, що відсутність належної реакції та злагоджених дій посадовців щодо ситуації з коронавірусом дала чітко зрозуміти, що влада немає жодного розуміння, як захистити людей і як протистояти цим викликам. Таким чином, влада не пройшла "тест на коронавірус", українці, по суті, змушені захищатися самі.

"Досить рятувати репутацію влади, якої в неї вже не має. Рятувати треба українців, звичайних громадян, які вже перебувають в групі ризику. І діяти негайно, не зволікаючи, та водночас розумно, виважено і професійно", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще в 4 країнах Європи збільшилося число заражених коронавірусом. Зокрема, Британія заявила про два нові випадки (всього заражені 15 осіб), у Німеччині два нових випадки (всього 21), по одній особі інфікувалися в Іспанії та Хорватії - кількість хворих у цих країнах 12 і 3 відповідно.

Сьогодні перший випадок зараження коронавірусом підтвердили в Естонії. Крім того, перший випадок був зафіксований в Данії. Заражений нещодавно повернувся після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії.