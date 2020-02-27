ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко: влада не пройшла "тест на коронавірус"

Новини » Політика     27.02.2020 - 13:02
Тимошенко: влада не пройшла "тест на коронавірус"
Фото: Юлія Nимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, влада немає жодного розуміння, як захистити людей

Світова епідемія коронавірусу висвітлила той безлад, якій існує в державі, і мова не лише про інформаційні, а насамперед, про організаційні прорахунки. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "112 Україна", передає РБК-Україна.

"Перше, що потрібно було зробити, - відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби та можливість виклику лікаря додому. Як тільки стало відомо про стрімке розповсюдження коронавірусу у світі, потрібно було скоординуватися з усіма країнами, які мають спеціальні експрес-тести для виявлення коронавірусу, і з тими країнами, які вже почали займатися розробкою вакцини. Але, на жаль, влада згаяла час, загралася в “мовчанку” і тим самим лише розігнала паніку", - сказала Тимошенко.

На її думку, зараз, коли вірус стрімко поширюється Європою, влада продовжує вдавати, що нічого не відбувається.

"Люди не знають, чи готова країна протидіяти поширенню хвороби, які засоби безпеки вживаються, чи підготовлені наші лікарі, а головне - не мають довіри до влади, що вже не раз збрехала і довела свою безпорадність", - додала політик.

"Чому сьогодні про медичні питання говорить міністр економіки? Чому міністр охорони здоров’я без медичної освіти й взагалі без розуміння, якою сферою вона керує. І взагалі, як може міністр охорони здоров’я під час таких ризиків, які постали перед Україною в контексті світової епідемії, самоізолюватися на чотирнадцять днів у Нових Санжарах і керувати по скайпу?" - додала Тимошенко.

Тимошенко зазначила, що відсутність належної реакції та злагоджених дій посадовців щодо ситуації з коронавірусом дала чітко зрозуміти, що влада немає жодного розуміння, як захистити людей і як протистояти цим викликам. Таким чином, влада не пройшла "тест на коронавірус", українці, по суті, змушені захищатися самі.

"Досить рятувати репутацію влади, якої в неї вже не має. Рятувати треба українців, звичайних громадян, які вже перебувають в групі ризику. І діяти негайно, не зволікаючи, та водночас розумно, виважено і професійно", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще в 4 країнах Європи збільшилося число заражених коронавірусом. Зокрема, Британія заявила про два нові випадки (всього заражені 15 осіб), у Німеччині два нових випадки (всього 21), по одній особі інфікувалися в Іспанії та Хорватії - кількість хворих у цих країнах 12 і 3 відповідно.

Сьогодні перший випадок зараження коронавірусом підтвердили в Естонії. Крім того, перший випадок був зафіксований в Данії. Заражений нещодавно повернувся після відпочинку на гірськолижному курорті на півночі Італії.

Макрон оголосив про майбутню епідемію коронавіруса у Франції У МОЗ розповіли, коли будуть відомі результати тестів персоналу "Нових Санжар"
Новини України БатьківщинаТимошенкоКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся