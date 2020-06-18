Тимошенко: Україні потрібна професійна стратегія дій, а не чергова імітація

Оновлена програма дій уряду - це ритуальні танці, які влада спробувала виконати на політичній сцені. "Батьківщина" не буде підтримувати програму Кабінету міністрів Дениса Шмигаля, оскільки викладене - суперечить інтересам людей.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній раді.

"Це вже третій уряд та третій прем’єр-міністр, який працює при президентові Зеленському. І те, що ми зараз бачимо, то вже і третій уряд отримав, по суті, квиток на вихід. Бо те, що програма зараз не проголосована – це не тому що вона погана чи хороша, а тому що такою була команда президента", - заявила Тимошенко.

За її словами, за даними останніх соціологічних опитувань, 60% людей вважають, що країна рухається в неправильному напрямку і лише 26% переконані, що у правильному.

"Сьогодні у президента 33% підтримки, у парламенту 9% і в цього уряду 9%. Тому зараз знаходиться чергова жертва, на яку влада скидатиме відповідальність за хаос в державі, власну безпорадність та політику, яка свідомо ведеться проти національних інтересів України й проти кожного українця. Можна лише поспівчувати цьому прем’єр-міністру, який став черговою жертвою на заклання. Він не призначив самостійно жодного міністра, не розробив самостійно жодної тактики та стратегії, він живе в парадигмі зовнішнього управління і тепер за це буде платити своєю посадою. Україні потрібна професійна стратегія дій, а не чергова імітація від влади", - додала Тимошенко.

Нагадаємо, 18 червня Верховна рада провалила оновлену програму діяльності Кабінету міністрів. А отже уряд не отримав річний імунітет.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нардепи від "Слуги народу" конструктивно сприйняли оновлену програму дій уряду.