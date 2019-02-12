Тимошенко: Україні потрібен справжній мир, а не його "мінська імітація"

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко зазначила, що мінські перемовини лише імітують мирний процес і не можуть завершити війну

Справжній мир - це не лише припинення воєнних дій, звільнення та відродження окупованих російським агресором районів Донбасу та Криму, це повернення вимушених переселенців, надійні гарантії безпеки України, якими є сильна армія та приєднання до системи колективної оборони НАТО. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час віча мешканців Збаража (Тернопільська область), повідомляє прес-служба партії.

Тимошенко зазначила, що мінські перемовини лише імітують мирний процес і не можуть завершити війну. Помилкою вона назвала й те, що Крим був виведений за межі переговорів.

"Це означає, що хтось хоче забути про Крим. Хтось хоче зробити так, щоб з плином часу нібито легалізували без документів Крим за країною-окупантом. За нашою спиною відбувається змова", - зауважила політик.

Саме тому, наголосила Тимошенко, необхідно повернутися до Будапештського меморандуму, який надав Україні гарантії територіальної цілісності наших міжнародно визнаних кордонів.

"Ми повернемо Крим у переговорний процес і нікому не дамо забути, легалізувати Крим як нібито не український", - заявила кандидат у президенти.

Особливий наголос Тимошенко зробила на розбудові потужних Збройних сил: "У сучасному світі, де загострилась боротьба за ресурси, потрібна сильна армія. Вона є умовою існування незалежної держави".

Тимошенко звернула увагу на те, що армія вимагає не лише найкращого озброєння, а й турботи держави про кожного солдата.

Як зазначається, за ініціативою Воєнного кабінету Юлії Тимошенко вже розроблений новий контракт, який передбачатиме гідну систему оплати, вирішення питання з житлом, захист родин військовослужбовців, захист родин, які втратили близьких на фронті.

На обох мітингах на Тернопільщині Тимошенко супроводжували військові. У Козовій представник прикордонних військ Юрій Ганджала сказав: «Ми сьогодні присутні тут для того, щоб сказати, що ми підтримуємо Юлію Тимошенко. Ви – наш президент і Верховний головнокомандувач».

У Збаражі кіборг Василь Кульмін додав: «Ми – воїни. Ми віримо, що Юлія Тимошенко стане гідним президентом для святої нашої держави».