Соболєв: влада має зробити тестування на COVID-19 безкоштовним

Влада має зробити все можливе, аби захистити людей в умовах прискореного поширення коронавірусу. Президент повинен прозвітувати перед українцями про всі дії у боротьбі з хворобою.

Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Соболєв під час виступу на погоджувальній раді лідерів депутатських фракцій та комітетів.

За його словами, темпи тестування на коронавірус у країні вже прискорилися, тому владі потрібно подбати про те, щоб люди мали можливість робити це безкоштовно.

"800 тисяч тестів було проведено вже за останні три тижні. Але ж скільки наші громадяни віддали грошей за ці тести, які, на мій погляд, повинні бути безкоштовні. Це обов’язок української держави, як і будь-якої іншої держави", - зазначив Сергій Соболєв.

Пріоритетним сьогодні, переконаний політик, є питання захисту лікарів, вчителів, учнів, а також забезпечення належних умов навчання в умовах поширення хвороби.

"До героїв-лікарів і молодшого медичного персоналу зараз додаються герої-вчителі. Крім того, ми розуміємо, що у нас тисячі учнів не мають можливості дистанційно вчитися. І не лише в селах, а й у містах так само. Це пов’язано не лише з відсутністю можливості використовувати інтернет-з’єднання, а й з відсутністю засобів для цього. Як ці діти вчаться, виходить, що вони сидять вдома, позбавлені ключового права на освіту?" - обурився Соболєв.

Політик переконаний, влада повинна подбати й про належні умови захисту для тисяч членів виборчих комісій та виборців, які прийдуть на дільниці 25 жовтня.

"ЦВК потрібно ухвалювати рішення не про опитування у день виборів, яке невідомим чином вже втретє потрапляє у порядок денний з тією ж назвою, але під іншими номерами. Треба негайно уповноважити ЦВК про захист тисяч громадян на виборчих дільницях", - зауважив Соболєв.

За його словами, влада недооцінює загрозу вірусу, а кошти на боротьбу з хворобою витрачає неефективно.

"Ресурс, виділений на боротьбу з коронавірусом і, на жаль, просто розбазарений, бо допомога лікарям, молодшому медичному персоналу тепер вже й вчителям була провалена. Але хворобі потрібно протистояти, й обов’язок влади - захистити людей", - резюмував політик.

Нагадаємо, станом на 14 вересня в Україні виявили невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились 2462 людини. Найбільше заражень в Харківській, Одеській, Тернопільській областях.

З початку пандемії в країні підтвердили 156 797 випадків коронавірусу, 3 211 смертей, 69 543 одужання.