Тимошенко: середню зарплату українців треба підвищити до 1 тис. доларів

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко впевнена, що нова влада має збільшити рівень доходів громадян

Нова влада має збільшити рівень доходів громадян до рівня сусідньої Польщі, приблизно до 1000 доларів середньої зарплати. Про це Юлія Тимошенко зазначила під час мітингу в Надвірній Івано-Франківської області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Лідер "Батьківщини" наголосила, що підвищення рівня життя українців це не популізм, а "благополуччя нашої економіки".

"Якщо доходи людей будуть нижчі за середні по Європі, у нас через 5 років не буде ні народу, ні економіки", - сказала вона.

Кандидат у президенти зауважила, що саме українські родини – найбільший інвестор в розвиток економіки. А якщо українські підприємці вироблятимуть харчі, послуги, одяг, а в людей не буде грошей купувати їх, не буде попиту на пропозицію, така економіка не зможе жити, запевнила вона.

Новий курс, за словами Тимошенко, передбачає конкретні кроки для досягнення цієї мети.

Якщо на ринкових основах зміцнювати гривню, переконана Тимошенко, то поступово у гривневому обчисленні підніматимемо рівень життя людей і за 5 років у валютному обчисленні піднімемо наш ВВП, який, як і рівень доходів, за останні 5 років впав у 1,6 раза.