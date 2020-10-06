Тимошенко закликала створити єдиний національний штаб для боротьби з COVID-19

Різке зростання кількості хворих на коронавірус є наслідком непрофесійності влади, яка залишила людей із хворобою сам на сам. Потрібно об’єднувати ресурси, залучати фахівців і створювати єдиний національний штаб, який взяв би на себе координацію дій державних органів та місцевого самоврядування.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За її словами, "Батьківщина" пропонувала системну стратегію дій ще тоді, коли пандемія лише починалася, - стратегію, що базується на досвіді її уряду, що також зіштовхнувся з загрозою епідемії.

"Головною метою дій влади має бути захист людей. Для цього потрібна єдина для всієї країни гаряча лінія, до якої могли б звернутися усі, хто відчув симптоми хвороби. Головний акцент має бути зроблений на тестуванні потенційних хворих вдома, для чого мають бути залучені мобільні бригади. Важливо, щоб тестування і лікування було безкоштовним, а самотні люди були забезпечені продуктами та предметами першої необхідності. Це вимагає зусиль не одного міністерства охорони здоров’я, а усієї виконавчої та законодавчої влади", - заявила Тимошенко.

Вона також наголосила на необхідності перебудови усієї системи охорони здоров’я, національної безпеки та економічної політики - відповідно до викликів, що тепер постали перед країною.

"Українці мають бути впевнені, що країна зможе забезпечити себе усім необхідним, і саме на це мають бути спрямовані усі наші ресурси", - пояснила лідер "Батьківщини".

Нагадаємо, в Україні виявили 4348 нових випадків коронавірусу. Найбільше випадків в Києві та Харківській області.

За даними сайту Worldometers, Україна опинилась на 13 місці серед країн світу за числом нових хворих. Антилідерами за числом виявлених за добу хворих залишаються Індія, США та Бразилія.