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Тимошенко: після президента треба обрати нового прем’єра


Нова коаліція має висунути кандидатуру прем’єра, сказала Тимошенко

Прийдешні парламентські вибори - це не лише вибори депутатів та більшості у Верховній раді, це, по суті, обрання прем’єр-міністра. Про це заявила Юлія Тимошенко за підсумками зустрічі із президентом України, відповідаючи на запитання, чи готова вона очолити уряд за результатами дострокових парламентських виборів, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я думаю, що про це передчасно говорити, тому що мусить бути обраний новий парламент. Залежно від того, які фракції пройдуть до Ради, буде формуватися нова коаліція і нова коаліція висуватиме кандидатуру на прем’єр-міністра", – зазначила лідер "Батьківщини".

Тимошенко заявила, що її команда за час роботи в нинішній Раді ініціювала та підтримувала всі необхідні для країни рішення, і зробила все для змін в інтересах людей. Політик не сумнівається, що фракція "Батьківщини" у наступному скликанні буде суттєво більшою.

"Не політики визначатимуть, хто буде прем’єр-міністром, а суспільство може визначити, хто буде наступним прем’єр-міністром", – заявила Тимошенко.

Нагадаємо, відповідно до Конституції, кандидатуру на посаду голови уряду визначає коаліція депутатських фракцій, яка формується за результатами виборів до Ради.

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