Тимошенко звернулася до США із закликом допомогти Україні у COVID-боротьбі 

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко звернулась до США з проханням якнайшвидше допомогти Україні придбати вакцини Pfizer для захисту громадян України в умовах пандемії коронавірусу.

Про це Тимошенко заявила під час під час зустрічі з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном та заступницею держсекретаря з політичних питань Вікторією Нуланд.

"Сьогодні надзвичайно складна ситуація у боротьбі з COVID-19. Ми спостерігаємо серйозне відставання у темпах вакцинації українців. Я звертаюсь до президента та уряду США з проханням якнайшвидше допомогти придбати якісні вакцини Pfizer для захисту наших громадян. Немає нічого важливішого за здоров’я та життя людей", - заявила Тимошенко.

Сторони також обговорили ситуацію в Україні та відносини між нашою державою і США. Окрему увагу було приділено шляхам припинення війни на Сході України та поверненню окупованих територій Донбасу й Криму.

Зустріч відбулася в рамках спілкування Ентоні Блінкена, Вікторії Нуланд і виконувачем обов’язків помічника Державного секретаря США у справах Європи та Євразії Філіпа Рікера з головою Верховної ради та лідерами парламентських фракцій.