Тимошенко не голосувала на місцевих виборах через хворобу мами

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко не голосувала на місцевих виборах. Політик перебуває в Дніпрі з мамою Людмилою Телегіною, яка захворіла на коронавірус.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна.

За словами співрозмовника, стан Людмили Телегіної погіршився, хвороба у неї протікає дуже важко.

Як відомо, мамі Тимошенко зараз 83 роки.

Раніше РБК-Україна писало, що коронавірус був і у самої Юлії Тимошенко. Про це стало відомо в кінці серпня. 11 вересня вона одужала.

У Тимошенко хвороба також протікала у важкій формі. За даними РБК-Україна, політик навіть була підключена до ШВЛ.