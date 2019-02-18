Тимошенко свідчитиме у справі "про фальсифікації Порошенком виборів"

Візит Тимошенко до МВС призначено на 10 ранку 19 лютого

Лидер "Батькивщины", кандидат в президенты Юлия Тимошенко завтра, 19 февраля, даст показания по делу о "фальсификации выборов командой Петра Порошенко", которое открыла Национальная полиция по ее заявлению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Как отмечается, визит кандидата в президенты в МВД назначен на 10 утра. По окончанию запланирован брифинг.

Напомним, 4 февраля, во время заседания Согласительного Совета председателей депутатских комитетов и фракций, Тимошенко обвинила действующего президента в "попытке удержаться при власти с помощью фальсификаций" и рассказала о механизмах злоупотреблений.

Политик обратилась к министру внутренних дел с заявлением о преступлении. Впоследствии, в эфире канала 1+1, Арсен Аваков сообщил, что по предоставленным Тимошенко материалами Национальная полиция возбудила уголовное производство.