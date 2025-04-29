Тело младенца нашли возле мусорников в Ровно: что известно
В Ровно возле мусорников обнаружили тело новорожденного ребенка. Правоохранители уже установили личность женщины, которая родила младенца.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.
Около 02:10 ночи 29 апреля в полицию позвонила 62-летняя местная жительница. Она сообщила, что возле мусорных баков на улице Кулика и Гудачека нашла завернутого в покрывало новорожденного ребенка без признаков жизни.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Работники уголовного розыска оперативно установили личность женщины, которая родила девочку. Сейчас с ней работают следователи.
Тело младенца направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления точного времени смерти.
Следователи открыли уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Киеве полиция разыскивает 16-летнюю мать, которая оставила своего годовалого ребенка в запертой квартире без присмотра. Ребенка в критическом состоянии госпитализировали. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Также мы рассказывали, что в городе Богуслав Киевской области хозяин частного дома нашел новорожденного мальчика, оставленного в сумке возле своего дома. Ребенка доставили в медицинское учреждение.
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