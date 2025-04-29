Тело младенца нашли возле мусорников в Ровно: что известно

В Ровно возле мусорников обнаружили тело новорожденного ребенка. Правоохранители уже установили личность женщины, которая родила младенца.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области .

Около 02:10 ночи 29 апреля в полицию позвонила 62-летняя местная жительница. Она сообщила, что возле мусорных баков на улице Кулика и Гудачека нашла завернутого в покрывало новорожденного ребенка без признаков жизни.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Работники уголовного розыска оперативно установили личность женщины, которая родила девочку. Сейчас с ней работают следователи.

Тело младенца направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления точного времени смерти.

Следователи открыли уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.