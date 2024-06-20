Не только штраф. Какое наказание предусмотрено законом за надругательство над могилой военного

Как наказывают за надругательство над могилой

"Осквернение могил или памятников военных в Украине наказывается достаточно серьезно и может привести к значительным штрафам или даже лишению свободы на длительный срок. Такие действия рассматриваются как неуважение к памяти защитников Украины и расцениваются как уголовное преступление", - говорит юрист.

Злоумышленника могут обвинить по статье 297 Уголовного кодекса - "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".

"Часть 1 этой статьи, а именно надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего, предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400 грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет", - объясняет эксперт.

Часть 2 настоящей статьи предусматривает наказание за надругательство над могилой, совершенной по предварительному сговору группой лиц или по корыстным мотивам. Наказание за это преступление - ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

"Часть 3 - надругательство над могилой воина, участника боевых действий или другого особо уважаемого гражданина Украины наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет", - говорит Франчук.

Злоумышленнику также могут инкриминировать статью 298 - Надругательство над памятниками, сооружениями или местами, которые чтят память защитников Украины, участников боевых действий, жертв войны и политических репрессий.

"Часть 1 этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (8 500 грн) или ограничением свободы на срок до 5 лет", - говорит юрист.

Часть 2 предусматривает за те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Есть ли прецеденты судебных решений

"Суды в Украине неоднократно выносили решение о надругательстве над могилами и памятниками военных. Например, были случаи, когда суды осуждали граждан за осквернение могил участников АТО и памятников погибшим военным", - объясняет Франчук.

В 2022 году в Киеве суд назначил штраф в размере 1 700 гривен мужчине, повредившему памятник воинам АТО. В 2023 году в Одессе женщина была приговорена к 1 году условного лишения свободы за кражу из могилы погибшего военного.