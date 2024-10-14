Не только из-за оскорбления Ким Чен Ына. Чем вызваны угрозы КНДР в сторону Южной Кореи

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Обидели Кима? Почему КНДР снова угрожает Южной Корее и есть ли риск масштабной войны" .

Следует отметить, что легитимность северокорейского режима во многом основывается на поддержке исключительно положительного имиджа династии Кимов, правящей страной с момента основания в 1948 году.

В результате режим крайне чувствителен к внешним попыткам бросить вызов культу личности, окружавший Ким Чен Ина, а к нему - Ким Чен Ира и Ким Ир Сена (его отца и деда).

По мнению главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, в Южной Корее думали, как ответить на "войну мелких пакостей" со сбросом мусора, и решили действовать пропагандистским методом.

"Это такой сильный ход. Надо понимать, что когда мы говорим о КНДР, речь идет о тоталитарном государстве. Где не просто культ личности, а обожание Кима. Поэтому листовки восприняли как личное оскорбление", - рассказал он.

По словам политолога, обстрелы через границу случались раньше, хотя и нечасто. Но теперь градус напряженности поднялся и, помимо ответа на оскорбление вождя, Северная Корея устраивает демонстрацию силы.

"Они хотят показать, что наступили другие времена, что они не боятся воевать. Что сейчас за ними России, они стали мощнее и их нужно бояться. Что даже на оскорбления они будут отвечать огнем", - добавил Фесенко.