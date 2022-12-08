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Убегали и не забрали. Под Бериславом был найден склад российских боеприпасов (фото)

Фото: Под Бериславом нашли склад российских боеприпасов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты разграбили сельскохозяйственное предприятие под Бериславом и разместили на его территории свои снаряды и боеприпасы. Правоохранителям удалось найти часть из них и изъять их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Военнослужащие РФ во время оккупации села захватили сельскохозяйственное предприятие", - говорится в сообщении.

Следователи отмечают, что именно на нем оккупанты хранили свои снаряды и боеприпасы. Уходя, оккупанты повредили имущество и похитили сельхозтехнику

"Оставили после себя разгромленные хозяйственные помещения, боеприпасы и другие следы пребывания. Все изъято направлено для проведения соответствующих экспертиз", - добавили в прокуратуре.

Напомним, что российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию Херсонской области. Россияне били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов, погибли и ранены.

В Херсонской области дорожники построили три переправы вместо подорванных мостов

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