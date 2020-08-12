Тіхановська поїхала з Білорусі, а НАБУ оголосив в розшук суддю Вовка: новини за 11 серпня

Головний конкурент Олександра Лукашенка на виборах в Білорусі Світлана Тіхановська покинула країну, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук главу ОАСК Павла Вовка, український телеведучий Сергій Притула балотується в мери Києва від партії "Голос". Детальніше про те, що сталося у вівторок, 11 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Тіхановська виїхала в Литву

Головний конкурент чинної влади на виборах Світлана Тіхановська покинула Білорусь. Вона зараз перебуває у Литві. Також Тіхановська записала відеозвернення, де попросила своїх співгромадян не виходити на акції протесту У ще одному відеозверненні вона заявила, що рішення покинути країну прийняла самостійно.

Пізніше в штабі Тіхановської повідомили, що за кілька годин до від'їзду з Білорусі вона протягом трьох годин вона спілкувалася в кабінеті голови ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної з двома високопоставленими співробітниками силових структур.

Представник виборчої кампанії Тіхановської Марія Колеснікова не виключає того, що "заява Тіхановської із закликом не виходити на протести була записана під тиском силовиків". Однак, про прямі погрози на адресу Тіхановської Колесніковій невідомо.

Тим часом на білоруських підприємствах почалися масові забастовки, в країні продовжуються протести. Що зараз відбувається в Білорусі - в матеріалі РБК-Україна.

НАБУ оголосив в розшук суддю Вовка

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук сімох фігурантів у справі про можливе захоплення влади керівництвом Окружного адміністративного суду Києва. Серед них і голова ОАСК Павло Вовк. Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Зокрема, в розшук були оголошені Павло Вовк, Володимир Калеберда, Ігор Качур, Микола Сірош, Ігор Погрібніченко, Олексій Огурцов, Сергій Остапець.

Притула балотується в мери Києва від партії "Голос"

Український телеведучий Сергій Притула заявив про участь у виборах мера Києва. Він балотуватиметься від партії "Голос".

Про це Притула заявив під час з'їзду партії.

Відзначимо, що за останніми опитуваннями Соціологічної групи "Рейтинг", кандидатуру Сергія Притули на виборах мера столиці підтримали б 11,6% опитаних.

Путін заявив про реєстрацію у Росії першої вакцини від COVID-19

Президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію у Російській Федерації першої вакцини від коронавірусу. За його словами, вакцину зареєстрували у вівторок вранці.

Також Путін повідомив, що одна з його дочок зробила щеплення від коронавірусу.

Глава Міністерства охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко зазначив, що вакцина від коронавірусу показала високу ефективність і безпеку.

Підозрювану по справі Шеремета відпустили під домашній арешт

Підозрювану у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета лікарку Юлію Кузьменку відпустили під цілодобовий домашній арешт. Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського суду, якою їй продовжили арешт до 13 вересня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що Кузьменко була у СІЗО вісім місяців. 16 липня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід підозрюваної до 13 вересня.

Співробітника СБУ підозрюють у держзраді: передав секретну інформацію в цукерках

Співробітнику Служби безпеки України повідомлено про підозру у державній зраді. Він міг передавати секретну інформацію представникам спецслужби іноземної держави через військового пенсіонера, якому також оголосили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

"Правоохоронці затримали обох під час передачі співробітником СБУ носія із секретною інформацією, захованого в цукерках, спільнику, який мав намір його (носія інформації, - ред.) вивезти за межі України", - йдеться у повідомленні.

В Україні прогнозують другу хвилю коронавірусу в жовтні або листопаді

В Україні друга хвиля коронавірусу очікується в кінці осені. Вона буде поєднана з епідемією грипу, яка починається в жовтні.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в Україні підготували лікарні другої хвилі, вони розраховані приблизно на 10 000 пацієнтів.

У Києві підпалили авто Андрія Богдана: нові деталі

У Києві в ніч на 11 серпня горів автомобіль Tesla, який належить колишньому голові Офісу президента Андрію Богдану. Загоряння авто сталося в Дніпровському районі столиці.

Як повідомляє "Обозреватель", НП сталася близько трьох годин ночі, на місце прибули пожежники і вогонь швидко загасили. Відзначається, що машину Богдана спеціально підпалили. На дах Tesla поставили сумку з невідомим вмістом. Вона і стала джерелом спалаху.

Під Запоріжжям над бандою моторошних шкуродерів люди влаштували самосуд (відео)

Під Запоріжжям люди вирішили самостійно покарати шкуродерів, які знущалися над тваринами і викладали відео в мережу. У Вільнянському районі невідомі підпалили будинок і автомобіль групи осіб, які мучили братів наших менших. Річ у тому, що напередодні 24-річну дівчину, яка знімалася у відео порнографічного характеру з тваринами, відпустили.

Про це повідомили на Instagram сторінці "Це Запоріжжя". "Горить будинок і авто вольнянских шкуродерів. Організатора серйозно побили", - йдеться в повідомленні.

"Шахтар" розгромив "Базель" і втретє вийшов до півфіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" впевнено переміг швейцарський "Базель" з рахунком 4:1 на стадії 1/4 фіналу Ліги Європи, яка у сезоні 2019/20 складається з однієї гри. Команди зіграли у німецькому Гельзенкірхені на нейтральному полі "Арени АуфШальке" за порожніх трибун.

Все добре складалось для "гірників" відразу у першому таймі. Мораес забив швидкий гол вже на другій хвилині гри. Потім м'яч на свій рахунок записав Тайсон, пробивши з рикошетом на 22 хвилині.

Уже в другій половині гри все той же Тайсон заробив пенальті, який на 75 хвилині реалізував Алан Патрік. У кінцівці матчу команди обмінялися голами. Додо забив на 88 хвилині, Ван Вольфсвінкель відіграв один м'яч вже у компенсований час.