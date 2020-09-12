Тіхановська закликала силовиків припинити насильство у Білорусі

Фото: Світлана Тіхановська (facebook com strana888)

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська звернулася до силовиків з проханням припинити насильство під час акцій протесту в країні. Вона закликала бійців білоруського ОМОНу зупинитися.

Про це повідомляє прес-служба Тіхановської у Telegram.

Тіхановська попередила силовиків, що кожен, хто буде здійснювати злочини проти мирних учасників акцій протесту та білоруського народу, понесе за це відповідальність.

"Я закликаю ОМОН зупинитися. Вам буде соромно за те, що ви робите сьогодні. Насильство, яке ви застосовуєте до жінок, обурливо", - наголосила вона.

Крім того, опозиціонерка запропонувала силовикам переходити на сторону протестувальників та не виконувати злочинні накази.

Зазначимо, сьогодні у Білорусі 35-день поспіль проходять масові акції протесту. У Мінську перед початком жіночого маршу силовики почали затримувати учасників акції.

Нагадаємо, напередодні Тіхановська звернулася до білоруських мітингувальників та підтримала сьогоднішні акції протесту в Білорусі.

Як писало РБК-Україна, цього тижня Сейм Литви у своїй резолюції назвав Тіхановську обраним лідером Білорусі, а чинного президента Олександра Лукашенка незаконним керівником країни.