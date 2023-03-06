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Ты не боялся и ты не предал, - Данилов отреагировал на видео убийства украинского военного

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска расстреляли попавшего к ним в плен украинца. На видео жестокого убийства защитника отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Бояться не грех. Грех - предать своих! Ты не боялся и ты не предал!" - написал он.

Напомним, в понедельник, 6 марта, соцсетями начало распространяться видео, на котором украинский военный, попавший в плен окупантов, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца. В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам из разных стран мира.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану. Он попросил его расследовать ужасное убийство украинского военного россиянами.

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Алексей ДаниловВойна России против Украины