В The New York Times відповіли на звинувачення Трампа в держзраді

Газета The New York Times відповіла президентові США Дональду Трампу, який назвав її статтю про активізацію кібератак на російську енергосистему держзрадою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter NYT.

В газеті пояснили, що перед публікацією повідомили про матеріал уряду, і чиновники заявили, що ніяких занепокоєнь щодо безпеки через публікації немає.

"Звинувачувати пресу в зраді небезпечно", - йдеться в заяві відділу комунікацій видання.



У статті говорилося, що радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон і директор Агентства національної безпеки Підлогу Накасоне відмовилися відповісти на запитання видання. Однак чиновники Ради національної безпеки заявили, що у них немає побоювань через деталей, викладених у публікації газети.



РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп звинуватив видання The New York Times у "віртуальному акті держзради".

"Те, що відбувається з нашими корумпованими медіа сьогодні. Вони роблять або говорять що завгодно без найменшої думки про наслідки", - заявив президент США.