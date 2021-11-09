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Тести, рукавички і маски: через COVID кількість сміття в океані збільшилася на 8 млн тонн

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Вівторок 09 листопада 2021 20:58
Тести, рукавички і маски: через COVID кількість сміття в океані збільшилася на 8 млн тонн Фото: через COVID кількість сміття в океані збільшилася на 8 млн тонн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У світі в ході боротьби з пандемією коронавірусу на кінець серпня з'явилося близько 8,4 млн тонн пластикових відходів. Більше 87% цих відходів припадає на лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Далі йдуть Засоби індивідуального захисту (7,6%), упаковка (4,7%) і набори для аналізів (0,3%).

"Хоча найбільша кількість випадків за аналізований період сталася в Північній і Південній Америці, за ними слідують Азія і Європа, саме в Азії було вироблено найбільше пластикових відходів", - йдеться в повідомленні.

При цьому дослідники відзначають, що такі дані свідчить про низький рівень переробки медичних відходів в деяких країнах, таких як Індія і Китай, а також Бразилія, в порівнянні з іншими країнами з високим рівнем інфекцій в Північній Америці і Європі.

Вчені також підрахували, що близько 26 тисяч тонн пластику потрапляє в океани з річок, причому основний внесок у скидання відходів вносять річки Шатт-ель-Араб, Інд і Блю-Рівер - і, отже, знову Азія.

До кінця 2021 року близько двох третин цього пластику опиниться на пляжах, 16% на морському дні і 13% у воді, згідно з моделями дослідників. З часом майже весь цей пластик буде знайдений тільки на морському дні і на пляжах.

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