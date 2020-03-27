Тести на коронавірус здали близько 30 нардепів від фракції "Слуга народу"

Тести на коронавірус здали близько тридцяти депутатів фракції "Слуга народу". Про це у коментарі РБК-Україна заявила голова підкомітету з державної безпеки комітету з питань національної безпеки Верховної ради Ірина Верещук.

За її словами, у фракції "Слуга народу" аналізи для тестів на коронавірус здавали всі депутати, які контактували з парламентарями, що захворіли.

"У нас на фракції, усі хто контактував з депутатами - тести пройшли. Це був і екологічний комітет, і погоджувальна рада, і позачергове засідання. Я не думаю, що вся фракція, але це десятки людей. Близько тридцяти депутатів. І у всіх тести показали, що все добре", - повідомила Верещук.

Нардеп також розповіла, що тест на коронавірус пройшов і голова Верховної ради Дмитро Разумков.

"На позачерговому засіданні був Руслан Горбенко, що захворів. Він був у масці, але був. Усі, хто сиділи поруч, також здали тести", - додала вона.

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