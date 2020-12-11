Тестування на COVID-19: працівникам лабораторій хочуть призначити доплати

Задіяним у тестуваннях на СOVID-19 вченим можуть призначити доплати та надати соціальні гарантії. Йдеться про біологів, мікробіологів, вірусологів, біохіміків.

Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу" у своєму Telegram.

Зокрема, профільний комітет рекомендував Верховній раді підтримати це рішення, ухваливши законопроект №4464.



У СН підкреслюють, що працівники лабораторій не отримали соціальних гарантій від держави, як інші медичні працівники.

"Йдеться про стаж і можливість більш раннього виходу на пенсію, додаткову відпустку, страхування від зараження хворобами, виплату оздоровчих надбавок і доплати до зарплат. Ми пропонуємо законом закріпити такі гарантії", - підкреслили у політсилі.

Нагадаємо, у кінці листопада стало відомо, що Кабінет міністрів планує встановити медичним працівникам закладів освіти державної і комунальної форм власності доплату у розмірі 20% від зарплати.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я України внесе зміни в алгоритм тестування на COVID-19. Також відомство має намір розширити коло осіб, які будуть проходити тестування на коронавірус.