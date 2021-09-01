На тестах помічена "заряджена" версія електрокара Hyundai Ioniq 5

З моменту лютневого дебюту електромобіля Hyundai Ioniq 5 найочікуванішою новиною по моделі була поява "зарядженої" версії з індексом N, під яким компанія випускає найпродуктивніші "гарячі" версії.

Раніше на появу Hyundai Ioniq 5 N натякали в самій компанії, а тепер під час тестів на дорогах загального користування бѕл помічений прототип "зарядженого" Ioniq 5. Фото прототипу опинилися в розпорядженні видання Carscoops.

Помічений передсерійний електричний хот-хетч Ioniq 5 N не має видимих відмінностей в дизайні, але на більш спортивну сутність недвозначно натякають нові колеса збільшеного діаметра на низькопрофільних шинах і гальма більшого розміру.

Ioniq 5 має 306 к.с., що знімаються з двох електромоторів (по одному на кожній осі). А ось в гамі соплатформеного Kia EV6 є версія з індексом GT: 585 "сил" і 3,5 с до першої "сотні". Ймовірно, Ioniq 5 N отримає цю ж силову установку, причому програмними способами вихідна потужність може ще зрости.

Майбутній "гарячий" Ioniq 5 напевно отримає більш жорстку підвіску з адаптивними амортизаторами, щоб відповідати спортивному духу. Більш явні зовнішні відмінності теж з'являться: очікується аеродинамічний обвіс з ширшими крилами, іншими бамперами й, можливо, більшим спойлером над задніми дверима.

За попередньою інформацією, ринковий дебют Hyundai Ioniq 5 N відбудеться в середині наступного року.