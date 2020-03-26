Тест на стійкість: як коронавірус вплине на рейтинг Володимира Зеленського

Рейтинг Зеленського поки сильно не падає (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Майже місяць тому в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Для боротьби з поширенням хвороби влада вирішила запровадити загальнонаціональний карантин, а також закрила кордон і призупинила міжміське сполучення. Після спалаху COVID-19 в деяких містах закрили всі громадські заклади, крім аптек і продуктових магазинів, і обмежили роботу наземного транспорту.

Загроза епідемії розкрила безліч проблем медичної галузі. До того ж не всі українці задоволені карантинними заходами, до яких вдається влада. Як це може вплинути на рейтинг президента Володимира Зеленського та влади в цілому – в матеріалі РБК-Україна.

Кількість випадків зараження коронавірусом по всьому світу щодня зростає десятками тисяч. Керівництво країн, охоплених пандемією, йде на жорсткі обмежувальні заходи, щоб припинити поширення хвороби. На це накладається глобальна економічна криза, в яку занурюється світ.

Загроза COVID-19 випала на закінчення першого року президентства Володимира Зеленського. Соцопитування, проведені в лютому, до введення в Україні карантину, показали, що рейтинг і довіра до глави держави залишалися високими.

Але будь-яка криза, якою б не була її природа, створює для влади ефект шторму. Або ти втримаєшся на плаву і догребеш до берега, або підеш під воду, втопивши в ній і свій рейтинг.

Спірні заходи

Дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) в лютому показало: якщо вибори відбудуться в той же місяць, то Володимир Зеленський отримає 44% голосів виборців. Це на 14% більше, ніж його результат у першому турі президентських перегонів.

На думку генерального директора КМІС Володимира Паніотто, ситуація з коронавірусом і супутні обмеження навряд чи негативно позначаться як на рейтингу президента, так і на рівні довіри до нього.

"Рейтинги інших політичних сил зараз зрости не можуть, адже кількість політики дуже зменшилася в засобах масової інформації. За таких умов партії практично не можуть якось себе проявляти", – вважає Паніотто.

Що стосується обмежень, гендиректор КМІС навів цифри з останнього дослідження інституту. Тут відразу варто зазначити, що опитування було проведено онлайн з вибіркою 402 людини і його похибка становить цілих 5%. Тобто дані фактично відображають настрої міського населення, яке користується інтернетом.

З цього опитування випливає, що 33,4% опитаних підтримують карантинні заходи. А 40,1% вважають, що вони мають бути більш жорсткими. Тобто сукупно карантин підтримують 73,5 відсотків.

Що обмеження надмірні відповіло 21,9% респондентів. Ще півтора відсотка сказали, що вони взагалі не потрібні. Це співвідношення схоже на те, яке було у другому турі президентських виборів, звернув увагу Паніотто.

"Можливо, люди, які не голосували під час виборів за нинішню владу, не підтримують її дії й зараз. А ті, хто голосував за неї – підтримують і зараз. Це, звичайно, може бути випадкове співпадіння цифр. Але, на мою думку, поки ситуація з коронавірусом на довіру до влади суттєво не вплинула", – уточнив експерт.

Заходи, які зараз впроваджує влада, виглядають досить рішучими, хоч і ризиковані для розвитку економіки, додав гендиректор КМІС. У лідера, який діє рішуче, найімовірніше, підтримка буде вищою.

"Тому рейтинги й довіра можуть зрости або залишитися такими ж, але, як мені здається, не впадуть. Хоча все залежить від того, якою буде динаміка поширення коронавірусу. Якщо в нас буде така ситуація, як в Італії, то це вплине дуже негативно. Якщо, наприклад, як у Японії чи Південній Кореї – тоді, мабуть, залишиться на тому рівні, який є", – припустив Паніотто.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що ситуація з коронавірусом і карантинні заходи, навпаки, можуть мати негативний ефект на рейтинги влади. Але моделювати силу падіння поки складно і рано.

"Зниження рейтингів буде суттєвим і у президента, і в партії влади. Можливо, у Зеленського воно буде менше, ніж у його партії, внаслідок більш позитивного ставлення до нього та його особистих зусиль у нинішній кризовій ситуації", – уточнив експерт.

За його словами, у людей спрацює невдоволення і роздратування окремими обмеженнями, а також деякими управлінськими проблемами, зокрема – транспортними.

"Але найбільш негативний ефект буде не від карантину, а від значного погіршення соціально-економічної ситуації в країні. І не тільки у нас, а й у багатьох країнах світу, які найбільше зачепить пандемія і світова економічна криза", – сказав РБК-Україна Фесенко.

Сильна рука

Втім, Фесенко, як і Паніотто, вважає, що зниження рівня підтримки президента і його партії не призведе до стрибка рейтингу опозиційних сил. Криза, що насувається, може лише посилити недовіру українців до всіх нинішніх політичних еліт.

"Трохи в інших формах може повторитися системна криза довіри до політичних еліт, яка у нас проявилася перед президентськими виборами 2019 року і призвела до сенсаційних результатів. Ще одним наслідком нової кризи довіри може стати зростання попиту на "сильну руку", – зазначив Фесенко.

Про те, що реальний вплив пандемії та супутніх обмежень на підтримку влади проявиться в майбутньому, говорить і директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович. На його думку, в період кризових ситуацій, карантину і паніки людям потрібно відчувати в комусь опору.

"Їм потрібен хтось, хто буде боротися з цим коронавірусом. Вони шукають когось, хто б вирішив цю проблему. І цей хтось – це влада. Зараз багато мерів міст майже уособили боротьбу з цим вірусом на місцях. Українці гуртуються навколо якогось лідера – міського голови, голови ОДА, президента, прем'єр-міністра, міністра внутрішніх справ, міністра охорони здоров'я", – розповів РБК-Україна Антипович.

Він згадав про приклад Дональда Трампа в США. На тлі боротьби з пандемією рейтинг схвалення його дій на президентському посту серед американців зріс до 49 відсотків. І це найвищий показник з тих пір, як він вступив на посаду.

"Чи буде так і з рейтингом Зеленського – поки я не готовий відповісти. Як соціолог я хотів би заміряти й дізнатися точку зору українців. І ми це обов'язково зробимо і покажемо", – зазначив Антипович.

Поки ж більшість громадян буде спостерігати, як влада справляється з епідемією. Деякі навіть поліпшать своє ставлення до неї, адже треба на когось спиратися, додав соціолог. Але якщо далі піде стрімке зростання кількості хворих, то рівень схвалення влади знизиться. Не в останню чергу – через схильність українців перекладати відповідальність на когось, пояснив керівник групи "Рейтинг".

Він вважає, що зараз більшість українців оцінює дії влади не за критерієм ефективності або неефективності боротьби з пандемією. А через призму обмеження власних можливостей – сходити в кафе, пересуватися по місту, заробляти гроші.

"За емоційними оцінками пандемії й карантинних заходів прийдуть раціональні оцінки, коли мова бути йти про зарплати, пенсії, ціни, курс гривні, закриття підприємств і бізнесу. І це, на мою думку, буде мати значно більший вплив на рейтинги влади, аніж навіть кількість смертей від коронавірусу", – сказав соціолог.

Заходи, які впроваджує команда президента і уряд в боротьбі з COVID-19, можуть мати більш нищівні наслідки, ніж сама пандемія. Як для рейтингів влади, так і для країни в цілому. У цій ситуації кожен крок повинен бути максимально вивірений, тому що кожна помилка буде коштувати людських життів.