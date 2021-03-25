Тест на COVID перед вильотом: в Німеччині планують посилити правила в'їзду, - ЗМІ

Передбачається, що нові правила запровадять з п'ятниці. Згідно з проектом, який, однак, все ще перебуває в процесі розгляду в уряді, люди матимуть подавати перевізнику перед вильотом сертифікат про тестування.

"Люди, які не можуть пред'явити своєму перевізнику відповідний сертифікат про тестування до вильоту, не можуть бути перевезені", - йдеться в проекті, який має бути втілений у відповідну постанову федерального міністра охорони здоров'я Єнса Шпана (ХДС).

Більш суворі вимоги щодо в'їзду обумовлені тим, що "мандрівники контактують з іншими людьми з усього світу, особливо під час авіаперевезень та на виїзді за кордон". Зазначається, що люди зустрічаються всередині будівлі аеропорту та в "іноді також в тісних, погано провітрюваних кімнатах". Відтак, існує ризик того, що пасажири зазнаватимуть підвищений ризик зараження під час поїздки.

Згідно з повідомленням інформаційного агентства Dpa, рішення про обов'язковий тест для всіх мандрівників, які повертаються в країну, має бути прийняте цього четверга і попередньо діятиме до 12 травня.