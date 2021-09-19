Tesla Model S випробували в режимі субмарини: машина не захотіла тонути

На YouTube-каналі Chillin 'with Chet опубліковано цікаве відео, що демонструє випробування найпотужнішої і найшвидшої Tesla Model S у версії Plaid в ролі підводного човна. Блогери вирішили спробувати, чи зможе електромобіль проїхати під водою.

Експеримент базувався на тому факті, що електромобілю на відміну від авто з ДВС не потрібне повітря для живлення двигуна, а значить, теоретично, електрокар може в деякій мірі стати підводним човном. Для експерименту викопали спеціальний басейн глибиною 2 метри, машину додатково заізолювали щоб уникнути попадання води в салон і короткого замикання електричних ланцюгів, а водій отримав балон з иоздушной дихальної сумішшю. Але ...

Як це часто буває, застосування теорії виявляється набагато складніше, ніж можна було очікувати. Незважаючи на велику масу (понад 1800 кг) Tesla Moel S не захотіла занурюватися, а просто спливла. І, поогребая колесами як гребними гвинтами, повільно вибралася на протівопололжний край басейну.

Якщо блогери захочуть повторити експеримент, буде незайвим згадати, що субмарини для занурення використовують баласт, закачуючи воду в спеціальні танки. Але в будь-якому випадку експеримент вийшов кумедним і пізнавальним.