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Tesla Model 3 на тестах KNCAP тричі збила велосипедиста

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Вівторок 31 серпня 2021 14:40
Tesla Model 3 на тестах KNCAP тричі збила велосипедиста Фото: Tesla Model 3 на тестах KNCAP (kncap.org)
Автор: Константин Широкун

На тестах KNCAP електрокар Tesla Model 3 показав незадовільний результат. Пасивна безпека моделы на висоті, а ось велосипедиста бортова електроніка не побачила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KNAP.

Корейські фахівці з KNCAP розбили Tesla Model 3 2021 модельного року. Згідно з результатами краш-тесту, Tesla Model 3 набрала 83,3 бала, що еквівалентно 5 зіркам тестів Euro NCAP. Однак через невтішні результати в категоріях безпеки пішоходів і запобігання нещасних випадків загальна оцінка знижена до 4 зірок.

Tesla в фронтальному і бічному краш-тестах отримала 99,6% - і менш 60% з можливих балів в інших категоріях. Справа в тому, що система превентивного гальмування кілька разів не спрацьовувала, в результаті електрокар збивав манекена, який імітував велосипедиста, що перетинає дорогу в поперечному напрямку.

Tesla Model 3 на тестах KNCAP тричі збила велосипедистаТест, показаний на відео, особливо показовий. Tesla не помічала і збивала велосипеди на всіх трьох швидкостях - 20, 25 і 40 км/год.

Краш-тести за методикою KNCAP включають такі випробування: лобовий удар з жорстким бар'єром з 100% перекриттям зі швидкістю 56 км/год, лобовий удар з 40% перекриттям на швидкості 64 км/год, бічний удар деформованим бар'єром масою 1400 кг на швидкості 60 км/год, а також удар об стовп на швидкості 32 км/год.

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