ТЕС покращили динаміку поставок вугілля, - "Укренерго"
Динаміка наповнення складів ТЕС вугіллям за минулий тиждень поліпшився, спрацювання запасів скоротилося до 1,7% за тиждень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення системного оператора НЕК "Укренерго".
"Станом на ранок 25 серпня на складах ТЕС знаходиться 750 тис. тонн вугілля, що на 1,7% менше, ніж на початок попереднього тижня (16 серпня - 763 тис. тонн). Водночас збільшилися запаси газового вугілля у порівнянні з початком попереднього тижня - на 2,2% до 501 тис. тонн (16 серпня - 490 тис. тонн)", - повідомили в держкомпанії.
У порівнянні з попереднім тиждень темпи спрацювання вугілля поліпшилася з 2,6% до 1,7%, зазначили в "Укренерго".
"За останні три дні запаси газового вугілля збільшилися на 33,2 тис. тонн", - наголосили в держкомпанії "Укренерго".
В "Укренерго" зазначили, що відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться в 2 рази менше вугілля, ніж має бути на 25 серпня.
Нагадаємо, в серпні середньодобовий обсяг поставок вугілля на всі українські ТЕС - приватні і державні - збільшився на 11,5% до 48 тис. тонн/добу, в порівнянні з аналогічним періодом липня.
У травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.
Зокрема компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 320 тис. тонн.