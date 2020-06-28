Терористові з Редінга висунули звинувачення в потрійному вбивстві

У Великій Британії пред'явлені звинувачення 25-річному вихідцю з Лівії Хаїрі Саадаллі, підозрюваного в нападі з ножем на перехожих в британському місті Редінг (графство Беркшир). 29 червня він постане перед судом.

Про це повідомляє BBC.

Крім того, Саадаллі пред'явлено звинувачення в замаху на вбивство трьох людей.

Розслідуванням справи займається антитерористична поліція.

Наголошується, що Саадалла переїхав до Великої Британії з Лівії в 2012 році. Спочатку він попросив притулку, а в 2018 році отримав дозвіл на перебування в країні.

Нагадаємо, 21 червня в британському містечку Редінг чоловік з ножем напав на перехожих під час маніфестації проти расизму, загинули троє людей.

Нападника затримали і британська поліція розслідує дії як теракт.

Крім того РБК - Україна писало, що в шотландському місті Глазго невідомий чоловік напав на людей з ножем, в результаті чого загинули щонайменше три людини.