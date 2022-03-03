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"Територія пекла". Окупанти почали масове бомбардування Сумської області

Автор: Анна Шиканова

Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив про те, що російські окупанти почали бомбити Суми та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"В Охтирці в Сумській області немає опалення та електроенергії, також російські війська бомблять Суми. В принципі, вся Сумська область зараз - територія пекла, яку нищівно бомблять російські війська. Бомбардування міста Суми почалося близько 18:00", - повідомляє Живицький.

Він зазначив, що жителів Охтирки потрібно негайно евакуювати, оскільки місто залишилося без тепла.

"Охтирка залишається без тепла. Ми думаємо зараз над тим, як вивезти людей з цього міста, тому що через добу багатоквартирні будинки перетворяться на холодну кам'яну пастку без води, світла та електроенергії.

Також вже добу працюємо над організацією евакуації з території області. Бомблять Недригайлів, Боромлю, Бездрик, Лебедин. Просто знищують цивільне населення. Це вже не Путін. Путін - божевільний карлик. А сьогодні прості росіяни вбивають наших дітей, людей похилого віку. Просто знищують нашу країну. Без жодної причини", - сказав голова Сумської ОДА.

Раніше голова Охтирської громади Павло Кузьменко повідомив, що російська авіація почала бомбити мирне місто. Бомба потрапила в ТЕЦ, також обстріляні житлові квартали.

За попередніми даними ДСНС, від авіаудару по ТЕЦ загинули дві людини. Ще одну людину передали медикам.

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