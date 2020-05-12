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На території військової частини в Києві загинув військовий

Новини » Надзвичайні події     12.05.2020 - 13:31
На території військової частини в Києві загинув військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Військового знайшли з вогнепальним пораненням

У Києві на території військової частини в Києві загинув військовослужбовець, тіло знайшли з вогнепальним пораненням голови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військової служби правопорядку у Збройних силах України.

Повідомляється, що 11 травня близько 16:00 на території поста виїзної охорони військової частини А0139 виявили тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням в голову. На місці події працювали група оперативного реагування Центрального управління ВСП та працівники національної поліції.

"11.05.20 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення за фактом загибелі військовослужбовця. Слідство триває", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області на військовому полігоні знайшли застреленого курсанта. На тілі курсанта одного з вищих військових навчальних закладів було вогнепальне поранення в груди. Причини та обставини загибелі молодої людини з'ясовувала слідчо-оперативна група Яворівського відділу поліції Львівській області, слідчі львівського управління Державного бюро розслідування та працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.

Теги Новини України Київвійськовізагибель
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