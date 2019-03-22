ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На території посольства Великобританії в Белграді знайшли гранату

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 00:59
На території посольства Великобританії в Белграді знайшли гранату
Фото: поліція Сербії (відомстві.gov.rs)

Гранату виявили працівники посольства

На території посольства Британії в Белграді (Сербія) знайшли гранату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.

Як повідомляється, вибуховий пристрій було виявлено працівниками на території посольства.

Так, на місце відправили підрозділи МВС Сербії і швидку допомогу.

Фахівці прийшли до висновку, що мова йде про гранату часів Першої чи Другої світових воєн, небезпеки вона не уявляла. Знахідку перевезли у безпечне місце.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що в неділю,17 березня, в місті Вільногірськ Дніпропетровської області водій автомобіля BMW кинув бойову гранату у бік співробітників поліції, які зупинили його для перевірки документів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області в результаті вибуху гранати загинув чоловік. Пригода сталася 16 березня близько о 10:00, потерпілими виявилися двоє братів 28 і 31 року, поранений розповів, що вибух стався в той момент, коли його брат "грався" з гранатою.

Сербія схвалила будівництво труби для російського газу від Болгарії до Угорщини У Донецькій області у приміщенні виконкому знайшли гранату
Новини України посольствоСербиягранатаБелград
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся