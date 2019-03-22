На території посольства Великобританії в Белграді знайшли гранату

Фото: поліція Сербії (відомстві.gov.rs)

Гранату виявили працівники посольства

На території посольства Британії в Белграді (Сербія) знайшли гранату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РТС.

Як повідомляється, вибуховий пристрій було виявлено працівниками на території посольства.

Так, на місце відправили підрозділи МВС Сербії і швидку допомогу.

Фахівці прийшли до висновку, що мова йде про гранату часів Першої чи Другої світових воєн, небезпеки вона не уявляла. Знахідку перевезли у безпечне місце.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що в неділю,17 березня, в місті Вільногірськ Дніпропетровської області водій автомобіля BMW кинув бойову гранату у бік співробітників поліції, які зупинили його для перевірки документів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області в результаті вибуху гранати загинув чоловік. Пригода сталася 16 березня близько о 10:00, потерпілими виявилися двоє братів 28 і 31 року, поранений розповів, що вибух стався в той момент, коли його брат "грався" з гранатою.