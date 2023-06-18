Террористы напали на школу: в Уганде убили 37 детей

Официальные лица Уганды заявили, что пять боевиков проникли в общежитие средней школы Лубириха. Они убивали и калечили учеников с помощью мачете, а затем подожгли здание.

Местные жители рассказали, что повстанцы после нападения бросили бомбу на территорию общежития. Отмечается, что террористы похитили шестерых учеников и скрылись на территории Конго.

Угандийские власти обвинили в нападении экстремистскую группировку "Альянс демократических сил", которую связывают с террористами "Исламское государство".

Солдаты преследуют повстанцев в направлении национального парка Вирунга в Конго. Армия Уганды также развернула вертолеты, чтобы помочь отслеживать группу боевиков над горной местностью.

"Наши силы преследуют врага, чтобы спасти похищенных и уничтожить эту группу", - отметил спикер обороны Уганды Феликс Кулайгие.

Реакция Уганды на войну в Украине

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени после начала полномасштабной войны в Украине заявил, что его страна не может занять антироссийскую позицию.

Его сын заявил, что намерен послать солдат российскому диктатору Владимиру Путину, если Москве будут "угрожать империалисты".