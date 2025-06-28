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Террорист-смертник въехал в военную колонну в Пакистане: погибли 16 человек

Суббота 28 июня 2025 15:10
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Террорист-смертник въехал в военную колонну в Пакистане: погибли 16 человек Фото: террорист-смертник въехал в военную колонну в Пакистане (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Террорист-смертник на легковом авто врезался в военную колонну в Пакистане. В результате взрыва погибли 16 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times.

Инцидент произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны. В результате взрыва обрушились крыши двух домов, из-за чего пострадали шестеро детей. Общее количество пострадавших превышает 20 человек.

Ответственность за нападение взяло на себя местное подразделение террористической организации "Талибан".

По подсчетам AFP, с начала года в результате атак вооруженных групп, воюющих с правительством в Хайбер-Пахтунхве и Белуджистане, погибло около 290 человек, в основном это сотрудники служб безопасности.

Что предшествовало

В апреле 2024 года террористическая атака в долине Байсаран в штате Джамму и Кашмир, находящемся под управлением Индии, в результате которой погибли 25 туристов и 1 местный гражданский, стала причиной вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном.

Индия обвинила Пакистан в поддержке терроризма. В результате Индия инициировала высылку пакистанских дипломатов и отзыв собственных дипломатов, приостановила действие виз, закрыла границы и вышла из Договора о водах Инда, тогда как Пакистан отрицал обвинения и ответил торговыми ограничениями, закрытием воздушного пространства и пунктов пропуска на границе

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что между Индией и Пакистаном при посредничестве Вашингтона достигнуто соглашение о прекращении огня.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня", - написал он в соцсети Truth Social.

При этом в Индии заявили, что договоренности о прекращении огня между странами после четырехдневного конфликта в мае были достигнуты в результате переговоров между военными двух сторон, а не при посредничестве США.

Подробнее о том, что происходило между Пакистаном и Индией, и есть ли угроза ядерной войны - читайте в материале РБК-Украина.

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