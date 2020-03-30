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У Тернопільській області зареєстровано 18 нових пацієнтів із коронавірусом

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 23:38
У Тернопільській області зареєстровано 18 нових пацієнтів із коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Загалом в області 78 хворих на COVID-19

Протягом доби у Тернопільській області кількість хворих коронавірусом COVID-19 зросла на 18 осіб. Про це передає РБК-Україна із посиланням на офіційний Telegram-канал для боротьби із COVID-19 в області.

Зазначається, що станом на 22:00 у понеділок, 30 березня, в області зареєстровано 78 хворих. Інформацію про нових пацієнтів підтвердив обласний лабораторний центр на Тернопільщині.

Найбільше хворих у Монастириському районі - 58 осіб. Ще дев'ятеро - жителі Заліщицького району; 5 - жителі Козівського району; 2 - жителі міста Тернополя; 2 - жителі Кременецького району; 1 - житель Тернопільського району; 1 - житель Бережанського району.

Всього по Україні лабораторно підтверджено 548 випадків, зафіксовано 13 летальних випадків від COVID-19. Загалом 8 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я пояснили, що медичні маски потрібні тільки у випадку зараження коронавірусом або при контакті з хворим. А неправильне носіння масок може навіть нашкодити людині.

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