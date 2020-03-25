У Тернопільській області зафіксована перша смерть від коронавірусу

В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОДА.

Як зазначається, помер мешканець села Ковалівка Монастириського району, чоловікові було 68 років.

"В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зафіксований перший випадок коронавірусу в Тернополі, заразився лікар-стоматолог.

Також в Тернопільській області поліція розшукує близько 500 чоловік, які з контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.

Крім того, вчора лабораторно було підтверджено два випадки захворювання коронавірусом в Тернопільській області.

РБК-Україна також писало, що у Китаї померла перша людина, інфікована новим хантавірусом. Смертельний випадок був виявлений у чоловіка з китайської провінції Юньнань, який помер, коли повертався на роботу в автобусі.