У Тернопільській області зафіксована перша смерть від коронавірусу

Чоловікові було 68 років
В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба Тернопільської ОДА.
Як зазначається, помер мешканець села Ковалівка Монастириського району, чоловікові було 68 років.
"В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зафіксований перший випадок коронавірусу в Тернополі, заразився лікар-стоматолог.
Також в Тернопільській області поліція розшукує близько 500 чоловік, які з контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.
Крім того, вчора лабораторно було підтверджено два випадки захворювання коронавірусом в Тернопільській області.
РБК-Україна також писало, що у Китаї померла перша людина, інфікована новим хантавірусом. Смертельний випадок був виявлений у чоловіка з китайської провінції Юньнань, який помер, коли повертався на роботу в автобусі.