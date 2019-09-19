У Тернопільській області з'ясовують обставини отруєння школярів

У Тернопільській області медики зафіксували спалах кишкової інфекції, постраждали 10 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Тернопільського обласного лабораторного центру.

Зазначається, що у ході епідрозслідування з’ясовано, що в 10 дітей, котрі відвідують сільський дитсадок та школу відмічаються розлади стану здоров’я.

"До Тернопільського обласного лабораторного центру надійшли термінові повідомлення про випадки гострої кишкової інфекції серед дітей села Новосілка, Заліщицького району", - йдеться у повідомленні.

Також не виключається, що ймовірними факторами, котрі викликали захворювання могли бути вода та харчові продукти.

Розслідування триває.

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