У Тернопільській області майже вдвічі зросла кількість хворих на коронавірус

Станом на 27 березня в Тернопільській області різко зросла кількість хворих на коронавірус. Про це йдеться у Facebook Тернопільського штаб для боротьби з коронавірусом.

Згідно з даними обласного лабораторного центру в області зафіксували 43 випадки COVID-19 станом на 22:00 27 березня.

РБК-Україна писало, що всього в Тернопільській області вдень 27 березня було зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків, 1 - летальний.

Нагадаємо, у Тернопільській області коронавірус виявили у майже 20 медичних працівників. З 35 підтверджених випадків в області, 18 - це медичні працівники. Наразі на зараження коронавірусом перевірили 153 медиків.

Крім того, повідомлялося, що у Конотопі (Сумська область) закрили відділення районної лікарні, де нещодавно померла хвора коронавірусом жінка.Медпрацівників, які контактували з хворою, перевірять на зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що, станом на вечір 27 березня, в Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявлено 92 нові випадки.