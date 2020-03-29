У Тернопільській області збільшилося число заражених на коронавірус

У Монастирському районі Тернопільської області число заражених коронавірусом збільшилося до 44 осіб. Про це у Facebook повідомив заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За його словами, станом на 8 ранку серед інфікованих - 4 дитини, двоє держслужбовців, один священник і один завідувач дитсадка.

Число заражених COVID-19 медиків не змінилася з вечора 28 березня і становить 24 людини. Серед них - 7 лікарів, 11 медсестер, 6 молодших медсестер.

Найбільше інфікованих в місті Монастириська - 26 осіб, сім чоловік - в селі Швейків, чотири (1 випадок - летальний) - в селі Ковалівка, по два випадки - в селі Горішня Слобідка і Долішня Слобідка, по одному - в селі Бертники, селі Чехів і селі Гончарівка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що райлікарня у Монастириському районі одержала в суботу 300 тестів на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що станом на 22:00 у суботу, 28 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 356. Зокрема, за останню добу в Україні було підтверджено 46 нових випадків коронавірусу.