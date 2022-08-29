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У Тернопільській області зійшли з рейок вагони: відновлювальні роботи тривають

Фото: На ділянці залізниці у Тернопільській області тривають відновлювальні роботи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

На ділянці Підволочиськ - Максимівка у Тернопільській області, де 28 серпня зійшли з рейок вантажні вагони, тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.

"Працюють шатли між Козятином, Вінницею та Хмельницьким, Шепетівкою та Хмельницьким, а по Тернополю всіх, хто зараз на станції, забирає на борт поїзд 58/60", - поінформували в УЗ.

У пресслужбі державного перевізника вказали, що пасажирів рейсів 82 і 50, які прибудуть на станцію пізніше, забере о 02:00 поїзд 56 у напрямку Києва.

Ранковий приміський рейс 6201 Підволочиськ - Тернопіль буде відправлено з Максимівки о 06:20, а пасажирів із Підволочиська підвезуть автобусним трансфером.

В Укрзалізниці звернулися до пасажирів з проханням не забувати попереджати провідників про подальші пересадки.

"Ми у свою чергу тримаємо зв'язок з польськими та чеськими перевізниками: зробимо все, щоб стиковки відбулися", - пообіцяли в УЗ.

Окрім цього, додали, що у разі скасування поїздки повернення 100% коштів за невикористані квитки можливе безпосередньо у касі вокзалу.

До слова, перелік та час затримки поїздів можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, в Тернопільській області зійшли з рейок вантажні вагони. У зв'язку з цим було обмежено рух для всіх поїздів Львівського напрямку.

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Укрзалізниця