У Тернопільській області п'яний водій збив поліцейського та двох цивільних

Фото: місце аварії (npu.gov.ua)

У результаті події постраждалі були госпіталізовані з переломами та іншими травмами

У Почаєві Тернопільської області водій автомобіля збив патрульного та двох цивільних. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Тернопільської області. Повідомляється, що інцидент стався, коли правоохоронці зупинили автомобіль Mitsubishi Outlander і якраз спілкувалися на узбіччі з його водієм. У цей час на тротуар вилетів Volkswagen Golf під керуванням чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Фото: місце аварії (npu.gov.ua)

У результаті події постраждалі були госпіталізовані з переломами та іншими травмами. За словами винуватця ДТП, не дивлячись на включені проблискові маячки автомобіля правоохоронців, він його не помітив.

Нагадаємо, в Києві на площі Перемоги 31 січня сталася масштабна аваріяза участі п’яти автомобілів, внаслідок якої загинула 47-річна жінка. Після аварії було госпіталізовано троє людей.

Пізніше Шевченківський районнмий суд арештував водія, який підозрюється у вчиненні масштабної дорожньо-транспортної пригоди.