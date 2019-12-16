У Тернопільській області сталася ДТП зі шкільним автобусом, є загиблі

Фото з місця ДТП (tp.npu.gov.ua)

Діти їхали на олімпіаду в сусіднє смт

В Теребовлянському районі Тернопільської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) зі шкільним автобусом, в результаті якої загинув один чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Тернопільської області.

Як повідомляється, автобус не розминувся з двома автомобілями на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече поблизу села Кровінка.

"Водій автомобіля Volkswagen Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і як результат - зіткнувся з автобусом марки "Еталон", а після цього врізався у ще одне зустрічне авто ВАЗ-21074. Такий маневр став смертельним для водія ВАЗа. Чоловік, 1957 року народження, загинув на місці пригоди.", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент аварії в автобусі перебувало десять школярів, які їхали на олімпіаду в смт Дружба. Діти не постраждали в результаті аварії.

У поліції додали, що всі водії були тверезі, а транспорт справний. Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно зі ст. 286 ч. 2 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Одеса сталося ДТП з маршруткою. У результаті аварії чотири пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалі госпіталізовані в лікарню.

Також РБК-Україна писало, що 16 грудня у Харкові сталося ДТП з пішоходами, в результаті якого загинули дві людини.