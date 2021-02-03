У Тернопільській області стався спалах COVID в психлікарні

У Тернопільській області стався спалах коронавірусу в психіатричній лікарні. Зараження COVID-19 підтвердили у майже 20 осіб.
Про це повідомляє місцеве видання "За збручем".
За інформацією лабораторного центру, серед інфікованих COVID-19 підопічні і працівники психлікарні.
Зараз у закладі проводиться розслідування для визначення джерела поширення коронавірусу. Зараз заклад закрито на карантин.
Нагадаємо, раніше у харківській психіатричній лікарні №3 стався спалах коронавірусу. Тоді заразилися 22 людини.
Раніше повідомлялося, що вчені НАН заявили, що у п'яти областях України спостерігається зростання захворюваності COVID. При цьому на решті території країни - поступове згасання.
Крім того, орієнтовно з 15 лютого в Україні планується початок вакцинації від коронавірусу.
Додамо, що за минулу добу в Україні підтвердили понад 3 тисяч нових випадків коронавірусу.